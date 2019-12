Six Français sur dix redoutent un effondrement de notre civilisation

C'est ce que révèle un sondage YouGov pour le "Huffington Post".

A l'heure de l'ouverture de la COP25 à Madrid, c'est une étude qui révèle une profonde préoccupation des Français. Environ 6 Français sur 10 redoutent en effet un effondrement de notre civilisation et seuls 27% estiment que la COP25 est une solution efficace pour lutter contre le réchauffement climatique. C’est ce que révèle un sondage* publié ce lundi 2 décembre par le Huffpost.

Sur les causes possibles d’un effondrement, le réchauffement climatique arrive en tête (36%), devant la surpopulation (17%) et la montée des inégalités (14%). Seuls 29% des 55 ans et plus ont peur d’un effondrement lié au réchauffement climatique.

A quoi ressemblerait un monde post-effondrement ? Si cette question est ce qui intéresse le plus les collapsologues, les Français n’ont pas l’air très au clair sur le sujet. Au final, 26% des sondés ne se prononcent pas, 25% parient sur un retour à la nature individualisé, teinté de survivalisme, 25% sur un retour à la nature via des communautés autogérées et 19% par un retour d’États-nations plus limités.

* L'enquête a été réalisée sur 1004 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.