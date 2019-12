DIRECT. Climat : la COP25 s'ouvre à Madrid sur fond de rapports alarmants et de mobilisation citoyenne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CLIMAT

: Est-ce qu'on va tous mourir ? Que faire pour éviter cette catastrophe ? Nous revenons enfin sur les conséquences possibles du réchauffement climatique sur notre avenir et celui de la planète. Toutes les réponses à ces questions sont consultables dans notre article.



: Est-ce vraiment de notre faute ? Faut-il arrêter de manger de la viande et de prendre l'avion ? Ça sert à quoi de faire des efforts si les Américains et les Chinois n'en font pas ? Nous abordons également la responsabilité de l'homme, bien établie, et de nos modes de vie dans ce bouleversement.

: Est-ce que ça chauffe vraiment ? Deux degrés de plus, est-ce vraiment si grave ? Dans cet article, nous revenons sur l'intensité du phénomène, les projections des scientifiques et les conséquences dramatiques de ces quelques degrés en plus.



: La COP25 débute aujourd'hui à Madrid. Des milliers de délégués d'Etats se réunissent afin de réfléchir aux moyens d'enrayer le réchauffement climatique. Pour vous aider à mieux comprendre l'urgence et la gravité de la situation, je réponds avec ma collègue Camille Adaoust à onze questions que vous vous posez peut-être sur ce phénomène complexe qui menace notre avenir.







: "Le seul effondrement qui nous menace pour l’instant, c’est celui de nos volontés", assure Edouard Philippe dans une tribune publiée aujourd'hui sur le HuffPost. Le Premier ministre avoue ne pas être un écologiste de la première heure mais évoque sa nouvelle sensibilité verte. Notre article vous résume l'essentiel de cette tribune.







(PHILIPPE LOPEZ / AFP)



: "J’ai vu les effets dévastateurs de la malnutrition sur les nourrissons privés d’allaitement car les mères n’avaient pas accès à une alimentation adéquate"



Le Zimbabwe souffre d’une insécurité alimentaire grave. Une experte indépendante de l’ONU met en garde contre les conséquences de l’insécurité alimentaire qui s'aggrave dans le pays, notamment dans les zones rurales, touchées par la sécheresse. Notre article.







(JEKESAI NJIKIZANA / AFP)



(MARTIN BUREAU / AFP)



: Un cachalot a été retrouvé mort jeudi, échoué sur une plage écossaise avec 100 kilos de déchets dans l'estomac. "Des filets de pêche, de la corde, des sangles d'emballage, des sacs et des gobelets en plastique", ont été retrouvés dans l'estomac de l'animal, raconte la BBC. Les experts tentent de savoir si ces débris sont responsables de sa mort.







(DAN PARRY)