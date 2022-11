DIRECT. COP27 : dernières négociations entre les pays pour tenter de trouver un accord

Ce qu'il faut savoir

L'heure de vérité. De difficiles négociations reprennent samedi 19 novembre à la COP27, à Charm el-Cheickh (Egypte). Cette conférence pour le climat a été prolongée d'au moins une journée pour que les négociateurs de près de 200 pays réunis dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh puissent parvenir à un accord sur des dossiers les plus difficiles : le sort des énergies fossiles ou la compensation des dégâts déjà occasionnés par le changement climatique, les "pertes et dommages". La présidence égyptienne, critiquée pour le retard pris dans ces complexes négociations sur le climat sous l'égide de l'ONU, a promis vendredi de prendre les choses en main. Suivez notre direct.

Accord impossible ? "Un accord n'est pas forcément à portée de main", a reconnu vendredi la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. "Les discussions doivent s'intensifier rapidement", a estimé Manuel Pulgar-Vidal, du WWF. "On ne peut pas se permettre d'avoir autant de sujets de négociation qui restent sans issue jusqu'à la prochaine COP", a-t-elle ajouté.

Le difficile dossier des "pertes et dommages". C'est l'une des questions les plus complexes et sources de frictions entre le Nord et le Sud. Les pays en développement réclament un fonds dédié pour lutter contre les effets du réchauffement climatique dont ils sont victimes. Les pays riches étaient, depuis des années, très réticents à l'idée d'un financement spécifique, mais l'Union européenne a fait un premier pas en avant jeudi.

L'avenir des énergies fossiles. Un projet de texte final publié par la présidence égyptienne sur l'utilisation de ces énergies fossiles ne marque pas d'avancées par rapport à la COP 26 de Glasgow, même s'il souligne pour la première fois la nécessité d'accélérer dans les énergies renouvelables.