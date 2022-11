COP27 : quel bilan au terme de ce nouveau sommet pour le climat ?

Se réunir, discuter et prendre des engagements pour lutter contre le réchauffement climatique, c’était le but de la COP27 qui s’achèvera ce soir en Égypte. Les gouvernements du monde entier se sont réunis pendant 2 semaines pour tenter de transformer des heures de négociations en actions concrètes pour le climat.

Mais à quelques heures du grand soir, le premier bilan a comme un léger goût d’inachevé et les négociations devraient même se poursuivre jusqu’à dimanche.

Limiter le réchauffement climatique à 1,5°C

C’est un peu l’objectif premier qui se cache derrière chaque COP depuis celle de 2015 et L’accord de Paris.

Mais cette année, plusieurs pays (dont la Chine et l’Arabie Saoudite) ont fait part de leur réticence à voir cette mention figurer dans le texte final de la COP27. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que ce point génère des tensions au sein de la communauté internationale (il est souvent débattu aux sommets annuels de l’ONU pour le climat). Mais cette année, la science vient s’en mêler.

Vendredi 11 novembre, le Global Carbon Project, une organisation qui essaye de quantifier les émissions de gaz à effet de serre, a publié un nouveau rapport dans lequel elle estime que limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C (par rapport à l’ère préindustrielle) d’ici à 2100 est désormais un objectif hors d’atteinte.

Faire un point sur les engagements climatiques de chaque pays

Un autre sujet majeur de cette COP27. Quelques jours avant les débuts de ce nouveau rendez-vous pour le climat, très peu de pays avaient revu leurs engagements climatiques (ou « CDN » pour Contribution Déterminées au niveau National) à la hausse. Seule une vingtaine d’Etats (sur 183) faisaient office de bons élèves.

Deux semaines plus tard, les choses ont très peu évoluées, à quelques exceptions près :

- L’Inde a présenté sa stratégie pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2070 (notamment en développant les biocarburants, les énergies renouvelables et les technologies de capture du carbone)

- L’Union Européenne souhaite réduire ses émissions de CO2 « d’au moins 57 % » d’ici à 2030 (contre un objectif initial de 55 %)

- La Turquie a aussi revu à la hausse ses engagements climatiques (en baissant de 41% ses émissions d’ici à 2030 contre 21% prévu initialement). Elle s’est même proposée pour accueillir la COP31 en 2026

Les autres pays sont restés assez discrets sur ce sujet, poussant même Joe Biden, le président des Etats-Unis à demander à ses homologues de mieux respecter les engagements qu’ils ont pris.

Les pertes et dommages, sujet phare de la COP27

Qui doit financer le coût des actions mises en place pour limiter le réchauffement climatique ? Et quid de la prise en charge des dégâts que ce dernier à généré sur Terre ?

La question des « pertes et dommages » (ou pertes et préjudices) était sur toutes les lèvres pendant les derniers jours de la COP et a pris une place d’importance capitale au sein du débat.

Mais malgré quelques annonces de dons faites par plusieurs pays du Nord, aucun réel mécanisme de financement à l’échelle mondiale n’a pour le moment été voté. Les pays du Sud, eux, commencent à s’impatienter : « nous un besoin urgent de mécanismes financiers pour remédier aux pertes et dommages causés par le changement climatique » a précisé Lula, le nouveau président du Brésil dans son discours à la COP27.

