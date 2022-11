COP27 : l'Union européenne promet plus d'un milliard d'euros pour que les pays africains puissent s'adapter au dérèglement climatique

Ce sont l'Union européenne, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark qui verseront cette aide.

Plus d'un milliard d'euros destinés au continent africain. Cette aide financière sera versée par l'Union européenne et quatre de ses Etats membres (France, Allemagne, Pays-Bas et Danemark). Elle aura pour vocation d'aider les pays africains à s'adapter au changement climatique, a annoncé lors de la COP27 qui se tient en Egypte, mercredi 16 novembre, le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans.

Ces fonds doivent servir à collecter des données sur les risques climatiques, à renforcer des systèmes d'alerte précoce pour prévenir les populations d'une catastrophe imminente et aider à mobiliser la finance – y compris privée – sur la question climatique. Enfin, ils doivent renforcer des mécanismes d'assurance face aux risques inévitables, a détaillé Frans Timmermans.

Une partie de cet argent sera fléchée vers les pertes et préjudices déjà subis par le continent, a-t-il ajouté. Le financement des "pertes et dommages" subis par les pays du Sud face aux conséquences du réchauffement est l'un des sujets qui divisent à la COP27. L'UE a précisé que 60 millions d'euros seront spécifiquement destinés à ces dommages déjà subis.