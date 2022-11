COP27 : l'objectif de 1,5 degré de réchauffement est "carrément hors d'atteinte", selon un rapporteur du Giec

L’objectif d'une augmentation de la température de 1,5 degré d'ici la fin du siècle "est carrément hors d'atteinte", estime dimanche 6 novembre sur franceinfo le rapporteur du Giec François Gemenne. Toutefois, il estime qu'"il n'est jamais trop tard" et que la COP27 qui s'est ouverte ce dimanche en Égypte peut se donner "des objectifs atteignables". "C'est comme si vous cherchez à perdre du poids. Tout ce que vous allez réussir à faire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre va aussi limiter l'augmentation de la température."

Êtes-vous d'accord avec l'organisation météorologique mondiale selon laquelle l’objectif d'une augmentation de la température de 1,5 degré d'ici à la fin du siècle est désormais "à peine à notre portée" ?

C'est carrément hors d'atteinte. Il faut dire la vérité aux gens, cet objectif ne me semble plus atteignable. Nous serons à 1,5 degré d'élévation de la température d'ici 2035 environ. Le seuil de concentration des gaz à effet de serre qui correspond à 1,5 degré est de 350 parties par million (ppm). Il a été franchi vers le milieu des années 80. Nous sommes aujourd'hui autour de 417 ppm et chaque année nous prenons environ 2,6 ppm supplémentaires.

Alors à quoi sert cette COP27 ?

C'est comme si vous cherchiez à perdre du poids. En réalité, il n'est jamais trop tard. Tout ce que vous allez réussir à faire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre va aussi limiter l'augmentation de la température. C'est donc cela qu'on va chercher à faire à la COP27. Maintenant, je pense qu'il faut pouvoir se donner des objectifs atteignables qui ne soient pas des chimères. Moi, je plaide pour qu'on fixe un objectif à 2 degrés qui était l'objectif initialement retenu par l'accord de Paris. L'objectif de 1,5 degré avait essentiellement été choisi pour faire plaisir aux petits États insulaires.

Que faut-il attendre des discussions sur le financement des dégâts climatiques, notamment pour rétablir le dialogue entre les pays du Sud et les riches pays du Nord ?

Il faut que le financement suive. Les pays du Sud en ont besoin pour engager eux aussi leur transition énergétique, choisir une trajectoire de developpement décarbonée et pour s'adapter aux conséquences du changement climatique. Désormais, il faut aussi de l'argent pour compenser les pertes liées aux dégâts du changement climatique là où l'adaptation n'est plus possible. Dès la COP15, en 2009, on avait promis un fond annuel de 100 milliards de dollars mais on n'en est toujours qu'à 86 milliards. Ceci provoque un énorme ressentiment des pays du Sud. Plus nous attendons, plus les températures augmentent et plus l'addition augmente. Mais si nous arrivons enfin cette année à 100 milliards, ce serait déjà un pas symbolique important pour rétablir une forme de confiance.