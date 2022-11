COP27 : à quoi faut-il s’attendre ?

Le roi Charles III réunit ce vendredi 200 chefs d'entreprises, décideurs et ONG à Buckingham pour marquer la fin de la présidence britannique de la COP26. L’Égypte prendra donc le relais à compter d’aujourd’hui pour la présidence de la COP27, qui se tiendra du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh.

Quel programme pour la COP27 ?

L’objectif principal reste, comme tous les ans, de faire un point sur l’avancement de l’Accord de Paris. Ce texte, signé en 2015 lors de la COP21 organisée à Paris, donne comme objectif commun de limiter le réchauffement climatique “bien en-dessous" de +2°C, si possible à +1,5°C d’ici la fin du siècle (par rapport à la période préindustrielle).

Parmi les autres thématiques, la question des pertes et dommages (conséquences négatives du changement climatique auxquelles on ne pourra pas échapper, comme la montée des eaux) est également très attendue. La Chine et 77 autres pays ont notamment demandé de l’ajouter au programme officiel des discussions.

Les objectifs précédents ont-ils été atteints ?

La COP26 qui s’est tenue en 2021 à Glasgow avait réitéré la volonté des États de contenir le réchauffement climatique sous la barre des +1,5°C. Mais même si des progrès ont été faits, ils sont encore loin d'atteindre cet objectif. Seuls 23 pays parmi les 193 signataires de l’Accord de Paris ont soumis leur CDN (stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre) aux Nations Unies.

En prenant en compte l’ensemble des mesures promises par les États, l’humanité se dirige vers un réchauffement entre +2,4°C et +2,6°C d’ici la fin du siècle, selon un récent rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.

Parmi les autres engagements qui ont pris du retard dans leur mise en œuvre : la promesse faite en 2009 par les pays développés de verser 100 milliards de dollars par an dans un fonds spécial. Ce fonds est censé aider les pays du Sud à lutter contre le changement climatique et s’adapter à ses conséquences. Pour rappel, l’adaptation aux conséquences du changement climatique pourrait coûter jusqu’à 340 milliards de dollars par an (!) d’ici 2030.

