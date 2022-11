Cop 27 : un sommet en Égypte pour agir ?

Près de 200 pays au chevet de la planète, dans un contexte d'urgence climatique. Sécheresses historiques, canicules et feux géants, inondations dévastatrices, la COP 27 est ouverte et le message est clair. "Nos politiques, nos affaires, nos infrastructures et nos actions doivent être alignées avec l'Accord de Paris", a déclaré Simon Stiell, secrétaire général de l’ONU Climat. L’Accord de Paris fixait un objectif : limiter le réchauffement à 1,5 voire 2 degrés. Mais la trajectoire actuelle nous conduirait à 2,8 degrés d'ici la fin du siècle.

Des changements à adopter

Autre enjeu majeur, les financements. Lors de cette COP sur le continent africain, les pays du sud vont mettre la pression sur les pays développés, principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Agir vite, c'est désormais une demande forte de l'opinion publique mondiale. Selon une étude réalisée sur 25 000 habitants des cinq continents, 71 % se sentent exposés à un risque climatique et 60 % sont prêts à accepter les principaux changements pour sauver la planète. Face à l'inquiétude, les participants à la COP 27 ont quinze jours pour s'engager à agir.