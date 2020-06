La Convention citoyenne attend d'Emmanuel Macron "du sérieux et de l'honnêteté", prévient Laurence Tubiana

Le chef de l'Etat doit livrer lundi de premières réponses aux propositions de cette Convention qui a réuni 150 citoyens chargés de réfléchir à des solutions pour contrer le réchauffement climatique.

Les propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) ne doivent pas être résumées aux quelques mesures les plus décriées, comme la réduction de la vitesse sur l'autoroute, estime Laurence Tubiana. Dans le Journal du dimanche, dimanche 28 juin, la coprésidente du comité de gouvernance de la Convention dit espérer d'Emmanuel Macron "du sérieux et de l'honnêteté". Le chef de l'Etat doit livrer lundi de premières réponses aux propositions de cette convention qui a réuni 150 citoyens chargés de réfléchir à des solutions pour contrer le réchauffement climatique.

Le réalisateur Cyril Dion, promoteur et "garant" de la CCC, attend pour sa part qu'Emmanuel Macron "respecte son engagement". Le but étant, a-t-il souligné sur Europe 1, que les propositions "puissent passer sans filtre, au Parlement, au référendum, ou que tout ce qui peut être appliqué directement par voie règlementaire le soit". Cyril Dion a aussi dénoncé la "focalisation", des médias notamment, sur la mesure visant à réduire la vitesse sur l'autoroute : "C'est une proposition sur 149, donc si on voulait cristalliser l'opinion on ne s'y serait pas mieux pris", a dénoncé le militant écologiste.

La CCC a adopté le 22 juin une série de propositions et a notamment appelé à soumettre à référendum l'introduction de la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution, et la création d'un crime "d'écocide".