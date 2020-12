Climat : rendez-vous sous tension entre Emmanuel Macron et la Convention citoyenne

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les ambitions écologistes seront-elles tenues ou revues à la baisse ? C’est tout l’enjeu de cette grande discussion "franche et directe", selon les mots de l’entourage du chef de l’État avec les membres de la Convention citoyenne sur le climat lundi 14 décembre au Conseil économique, social et environnemental. Ces derniers avaient rendu en juin leurs 150 propositions pour lutter contre le réchauffement climatique et elles pourraient être réduites, l’épidémie de Covid-19 étant passée par là.

Quelques annonces fortes

Pourtant, les membres de la Convention estiment qu’ils ont rédigé ces propositions en pleine crise sanitaire et qu’ils ont déjà pris en compte ce contexte particulier, autrement dit l’excuse du gouvernement ne tient pas. Emmanuel Macron devrait quand même faire quelques annonces fortes. Le projet de loi Climat devrait être présenté fin janvier en Conseil des ministres.

