Climat : quelles mesures de la Convention citoyenne ont été retenues ?

Un nouveau Conseil de défense écologique s’est tenu lundi 27 juillet et a évalué les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. "Ce sont des mesures concrètes pour répondre aux 146 propositions qu’avait fait la Convention citoyenne pour le climat. On va noter effectivement quelques mesures concrètes annoncées ce matin, avec notamment l’interdiction future des chaudières au fioul et au charbon. Désormais, celles qui seront en panne ne seront plus réparées, et on n’en installera plus dans les logements neufs", précise le journaliste Jeff Wittenberg en direct du palais de l’Élysée.

Un moratoire sur les nouvelles zones commerciales

"Ensuite, il y a l’interdiction des terrasses chauffées, qui ont beaucoup de succès, notamment dans les grandes villes. Et enfin, pour lutter contre l’artificialisation des sols, le gouvernement et Emmanuel Macron reprennent une mesure proposée par la Convention citoyenne pour le climat, à savoir un moratoire sur l’installation de nouvelles zones commerciales", ajoute-t-il.





