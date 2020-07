Climat : la France loin de ses objectifs

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Transport routier, agriculture, bâtiments, industrie... En matière d'émission de gaz à effet de serre, la France est loin du compte. Le Haut conseil pour le climat dénonce dans son dernier rapport l'inaction de l’État. "Concrètement, on ne progresse pas au niveau de la réduction des émissions des effets de serre. On ne voit rien qui est mis en place et qui pourrait piloter cette transition", déplore Corinne Le Quéré, climatologue et présidente du Haut conseil pour le climat.

La France loin du compte

En 2019, les émissions de gaz à effet de serre n'ont reculé que de 0,9%, bien loin de l'objectif des 3% annoncé pour 2025. A ce rythme là, difficile d'atteindre dès 2030 une réduction de 40% des émissions. Les associations environnementales regrettent le double discours du gouvernement. Interrogée mercredi 8 juillet à l'Assemblée, la ministre de la Transition écologique assure qu'elle a entendu le message.

