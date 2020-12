Climat : l'État tiendra-t-il ses engagements ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le chef de d'État avait promis de reprendre les propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Après les premiers arbitrages, pour de nombreux membres de la Convention, le compte n'y est pas. "On retrouve les bases de nos mesures, mais les ambitions sont rabotées, les dates rallongées, les pourcentages diminués. Même si on est satisfait de voir que notre travail n'a pas servi à rien et qu'on a enclenché un mouvement, on aimerait que ce mouvement aille plus loin, soit plus fort", explique Grégoire Fraty, membre de la Convention citoyenne pour le climat.



Des mesures édulcorées

Certaines mesures reprennent celles de la Convention, comme l'interdiction de louer des passoires thermiques. D'autres ont été édulcorées, comme la rénovation énergétique des logements concernés. La Convention proposait le gel de nouvelles constructions de centres commerciaux, mais une dérogation pour ceux de moins de 10 000 m2 devrait finalement être introduite par l'exécutif. Autre mesure symbolique : plus de vol intérieur s'il existe une alternative en train de moins de 4 heures. Le gouvernement a abaissé cette condition à 2h30, ce qui veut dire moins de vols interdits.

