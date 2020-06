Climat : des entrepreneurs soutiennent les travaux de la Convention citoyenne

Alors que les 150 citoyens tirés au sort doivent être reçus à l'Elysée lundi par Emmanuel Macorn, des dirigeants d'entreprises, dont les patrons de Danone ou Biocoop, soutiennent leurs travaux dans une tribune publiée par "Le Journal du dimanche".

"Le monde change, nos clients changent, nos salariés changent. Nos entreprises doivent donc changer". Quelque 70 entrepreneurs et patrons, parmi lesquels ceux de Danone, Actes Sud ou Biocoop, expriment leur soutien aux travaux de la Convention citoyenne pour le climat, dans une tribune publiée dimanche 28 juin par Le Journal du Dimanche. Ce texte est publié un jour avant que le président Emmanuel Macron reçoive les 150 membres de la Convention et apporte "une première réponse" à leurs propositions.

"Votre travail est fondateur pour notre démocratie : il s’appuie sur des données scientifiques, et s’empare de l’urgence climatique, bien au-delà des dispositions précédemment adoptées (...) Vos conclusions nous invitent à dépasser les postures et les préjugés : chacun de nous pourrait trouver matière à critiquer votre travail, mais ce serait ignorer les faits qui ont nourri vos travaux", saluent les dirigeants d'entreprises.

Un appel aux entreprises

"Nous pensons que nos entreprises ne connaîtront pas d'avenir durable dans un monde dépendant des énergies carbonées. Nous nous emparerons donc de vos propositions pour en approfondir les conditions économiques et les inscrire dans une feuille de route en cohérence avec nos responsabilités sociales. Nous engageons chaque entreprise, y compris lorsqu'elle n'approuve pas la totalité des propositions que vous faites, à faire de même", argumentent les signataires.

Profitons de l’élan qui accompagne l’effort de reconstruction, après la catastrophe de la pandémieLes signataires de la tribuneau Journal du dimanche

Parmi eux figurent les PDG de Danone Emmanuel Faber et d'Euler Hermes France Eric Lenoir, ainsi que la directrice générale d'Harmonie Mutuelle, Catherine Touvrey. Ont aussi signé le président du Centre des jeunes dirigeants Pierre Minodier, la patronne d'Actes Sud et ex-ministre de la Culture Françoise Nyssen, le président de Biocoop Pierrick de Ronne, le président de KissKissBankBank Vincent Ricordeau et le chef Olivier Roellinger. Ou encore Isabelle Kocher, ex-directrice générale d'Engie, et Serge Papin, ex-président de Système U.