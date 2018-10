Collision en Méditerranée : la pollution s'étend sur 20 kilomètres

Après la collision de deux navires dimanche 7 octobre au large du cap corse, une tâche sombre et visqueuse s'étend sur une vingtaine de kilomètres de longueur et des centaines de mètres de largeur. Le fioul s'échappe du porte-conteneur et se répand en Méditerranée. 36 heures après la collision hors norme, cinq navires français et italiens sont intervenus pour pomper la nappe d'hydrocarbure et un barrage flottant a été installé.

Pas de risque de marée noire

"La première priorité est d'éviter une surpollution et ensuite une deuxième partie du travail c'est de commencer à traiter ce ruban de pollution", détaille Stanislas Gentien, responsable communication de la préfecture maritime de Toulon (Var). L'accident est suffisamment préoccupant pour que le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, se rende sur place lundi 8 octobre. Il a écarté le risque de marée noire. L'accident, rarissime, fait l'objet d'une enquête et les capitaines des deux navires seront prochainement entendus par la justice française.

