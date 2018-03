Chanel abat des dizaines d'arbres pour faire défiler ses mannequins, elle reçoit une volée de bois verts

Une forêt automnale, avec des arbres, des bûches, des feuilles mortes et l'odeur du sous-bois : les mannequins de Chanel ont défilé dans un décor spectaculaire et dépaysant, mardi 6 mars, sous la verrière du Grand Palais, à Paris. Mais à quel prix ? La fédération d'associations écologistes France nature environnement (FNE) a dénoncé l'"hérésie" de couper des dizaines d'arbres pour décorer un défilé qui n'a duré que quelques minutes.

