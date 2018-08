C'est la fin des lampes halogènes

À partir du 1er septembre, les lampes halogènes vont être retirées du marché. Appliquant une directive européenne sur l'environnement, les magasins pourront toujours écouler leur stock, mais pas les renouveler. Les consommateurs devront se rabattre sur les ampoules LED, plus économiques et plus résistantes. Concrètement, il sera possible d'utiliser les ampoules halogènes déjà en sa possession, mais pas d'en acheter de nouvelles.

Les LED plus économiques et plus écologiques

Exit donc les ampoules halogènes à filament qui consomment trop d'énergie pour faire chauffer le fil et produire de la lumière. Les LED ont une durée de vie de dix ans, soit presque cinq fois plus que les ampoules halogènes. Même si le prix à l'achat est plus élevé, l'utilisation d'une ampoule LED permet sur la durée de réduire la facture d'électricité. Quant à l'environnement, une étude récente a montré que leur utilisation avait permis de réduire de 570 millions de tonnes les émissions mondiales de dioxyde de carbone.

