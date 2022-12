Bouches-du-Rhône : une usine Lafarge à l'arrêt après avoir été "saccagée" par des manifestants écologistes

Le cimentier dénonce un "acte criminel" après une intrusion d'une centaine de manifestants écologistes qui ont mené une action surprise dans une usine à Bouc-Bel-Air.

L'usine Lafarge La Malle à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône) a été "saccagée" par des manifestants défenseurs de l'environnement au cours d'une action samedi, rapporte France Bleu Provence. Le cimentier dénonce un "acte criminel" et se défend en assurant qu'il produit du ciment de plus en plus propre. La direction de l'usine annonce à France Bleu Provence son intention de porter plainte contre les auteurs de dégradations.

Une centaine de manifestants écologistes ont mené une action surprise dans l'usine qui brûle des centaines de milliers de pneumatiques pour fabriquer le ciment. Ils sont entrés sur le site par effraction depuis une colline donnant sur l'entrée de l'usine. Les dégâts sont en cours d'évaluation, mais ils sont tels que l'usine est à l'arrêt dimanche.

Vêtus de combinaisons blanches intégrales, certains militants ont saccagé une partie de l'usine. Selon les premières précisions du cimentier Lafarge à France Bleu Provence, des engins de chantier ont été brûlés et des câbles ont été sectionnés au marteau ou à la hache. Des sacs de ciment ont également été éventrés par des militants. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Bouc-Bel-Air.