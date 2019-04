VIDEO. Vous pourriez croiser ces étranges spécimens dans toutes les mers

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Ces cétacés sont méconnus. Pourtant, ils circulent dans tous les océans du globe. Sous leur forme larvaire, les pédonculés dérivent dans l'eau avant de retrouver un point de fixation, souvent proche d'un adulte de la même espèce. Ils forment ainsi des colonies de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines d'individus.

Certains privilégient la paroi des rochers tandis que d'autres, plus nomades, s'agrippent aux morceaux de bois se déplaçant à la surface de l'eau. Leur pédoncule, un long "pied" noir, leur permet de se coller fermement à n'importe quelle paroi. Le reste de leur corps est composé d'une coquille et de six paires de pattes.

Ces cétacés se nourrissent des planctons qui circulent près d'eux. Pour les attraper, certains sont armés de cirres, des appendices qui captent les particules alimentaires au vol. Malgré leur apparence peu appétissante, les pédonculés sont comestibles.