VIDEO. Voici le mystérieux colugo, le meilleur planeur de tous les mammifères

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Une chauve-souris ? Un écureuil ? Pas tout à fait. Voici un colugo. Vivant dans des forêts tropicales d'Asie du sud-est, le colugo est en réalité un genre composé de deux espèces : le galéopithèque de Temminck, à la fourrure grise-verte, et le galéopithèque volant, à la fourrure rousse. Leur particularité : le patagium, une grande membrane de peau, couverte de fourrure et s'étendant sur toute la longueur du corps. Grâce à celle-ci, ils peuvent planer d'arbre en arbre et parcourir plus de 100 mètres sans toucher le sol, ce qui fait d'eux les meilleurs planeurs parmi tous les mammifères. La membrane permet aussi aux femelles de porter leurs petits pendant les six premiers mois.

Des animaux nocturnes

Les colugos se déplacent, se nourrissent et se reproduisent la nuit. Leurs grands yeux rouges leur assurent une excellente vision nocturne. Puis la journée, ils se reposent, accrochés dans les hauteurs des arbres. Aussi, leur fourrure leur offre un excellent camouflage face aux prédateurs comme les pythons, les macaques ou encore les hiboux. Ces animaux utilisent leurs dents en forme de peigne pour mâcher les feuilles, fruits et fleurs dont ils se nourrissent mais aussi pour nettoyer leur membrane.

Si les deux espèces sont pour l'instant classées en tant que "préoccupation mineure", les populations de colugos sont aujourd'hui en déclin, principalement à cause de la perte d'habitat provoquée par la déforestation.