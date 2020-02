VIDEO. Une baleine piégée dans un filet, symbole d\'une biodiversité en péril

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Lors d'une de leurs patrouilles dans les eaux mexicaines, les équipes de Sea Shepherd se sont retrouvées face à un cétacé totalement emmêlé dans un filet et semblant être épuisé et avoir subi des blessures à la nageoire pectorale et à la queue. Deux bateaux de l'ONG sont alors appelés pour lui venir en aide. Pendant plusieurs heures, les équipes ont travaillé pour libérer le cétacé et ont réussi après de nombreuses manipulations.

Un incident loin d'être anodin

L'incident a eu lieu au sein du refuge des vaquitas, une zone de 1032 kilomètres carrés dans laquelle la pêche au filet maillant est interdite. "On a participé au sauvetage de la baleine à bosse dans la "zone critique" du refuge des vaquitas. C'est un triste rappel qui montre pourquoi il est primordial de protéger le refuge contre la pêche illégale", explique le capitaine et membre de Sea Shepherd Octavio Carranza.

Les cétacés les plus menacés de la planète

Il ne resterait qu'une dizaine de vaquitas sur la planète. La "zone critique" correspond à l'endroit où les vaquitas ont été observés pour la dernière fois. Elle est considérée comme hautement prioritaire pour la préservation de ces animaux.

Ces images illustrent encore une fois les conséquences du trafic qui fait rage dans cette région du Mexique où les cartels menacent les défenseurs de l'environnement. Sea Shepherd affirme que les braconniers n'hésitent pas à attaquer leurs navires. "Ils sont de plus en plus violents. Ils nous ont lancé des cocktails Molotov, ils nous ont tiré dessus, sont montés à bord", raconte Jack Hutton, expert en drone pour Sea Shepherd.

En 6 ans, les équipes de Sea Shepherd ont retiré au sein du refuge des vaquitas plus de 1000 équipements de pêche illégaux et ont secouru environ 4000 animaux.