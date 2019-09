VIDEO. Souvent confondu avec le dauphin, qu\'est-ce qu\'un globicéphale ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Il a de nombreux points communs avec le dauphin... Et pourtant.

Il existe deux espèces de globicéphales : le globicéphale du Pacifique et le globicéphale commun mais leur apparence est très similaire. Toutefois, la plupart des globicéphales communs ont plus de dents et des nageoires plus longues que les globicéphales du Pacifique.

Le globicéphale appartient à la famille des Delphinidés, comme l'orque ou le dauphin. Comme eux, c'est un carnivore et c'est un animal qui vit en groupe et dont les relations sociales sont très complexes. À titre d'exemple, un groupe de globicéphales est habituellement constitué de 10 à 50 individus se côtoyant autour du jeu, de la chasse, des migrations... Mais les globicéphales possèdent une espérance de vie plus courte : 46 ans maximum pour le mâle, 59 ans maximum pour la femelle.

Des grandes victimes de la chasse

Par ailleurs, les globicéphales sont une importante source de nourriture pour les habitants des îles Féroé. Du fait de sa violence, la chasse qu'ils pratiquent est extrêmement controversée sur la scène internationale. Mais son impact sur les populations de globicéphales est lui-même sujet à débat. Puisque de multiples populations se déplacent à travers une large partie des océans, leur nombre est difficile à déterminer. Aujourd'hui encore, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature classe les globicéphales parmi les espèces de moindre priorité.