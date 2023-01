Fondatrice du centre de soins Les P’tits Kipik, Sara Stahl soigne les hérissons. Entre les activités humaines et le dérèglement climatique, ils sont menacés d’extinction. Pour Brut, elle explique comment éviter ce scénario.

“Pour sauver les hérissons, il y a énormément à faire… Il y a à travailler sur tout ce qui fragmente le territoire, donc les infrastructures, comme les routes, les autoroutes, créer des passages à faune de façon à ce que les animaux ne se fassent pas écraser et puissent passer d'un endroit à un autre sans danger.” Pour Sara Stahl, il est urgent de mettre en place des nouveaux moyens afin de protéger les hérissons. Et pour cause, des scientifiques estiment qu’il pourrait bientôt disparaître du territoire français. Les activités humaines et le dérèglement climatique en sont notamment la cause.

“C'est une espèce qui va alerter sur la disparition de toute la biodiversité”

Dans son centre de soins, Les P’tits Kipik, Sara Stahl est témoin de la dégradation de la santé générale des hérissons. “La teigne, c'est quelque chose qui a tendance à être de plus en plus fréquent chez les hérissons. Alors, ça peut justement être lié au fait que leur organisme s'affaiblit suite au dérèglement climatique, au stress que l'être humain leur fait subir, donc il y a tous ces dangers-là, après, la multiplication des chiens crée beaucoup d'accidents dans les jardins, les voitures…”, énumère-t-elle. “Enfin voilà, il y a énormément de choses : les produits phytosanitaires, le fait qu'on ramasse toutes les feuilles mortes et que, du coup, ils ne trouvent plus de matériaux pour construire des nids. Le hérisson, c'est un peu une sentinelle. C'est une espèce emblématique qui va alerter sur la disparition, en fait, de toute la biodiversité.”

À notre propre échelle, la soigneuse explique que nous pouvons agir pour la protection de cette espèce. “Ce qu'on peut faire, c'est aussi changer nos techniques de jardinage, par exemple en ne nettoyant pas complètement les jardins, en laissant au sol des feuilles mortes. Ça va faire de l'humus, ça va faire aussi des lieux où les insectes et la microfaune vont se développer et du coup, ça va faire des ressources en nourriture.”