VIDEO. Régénérer les océans en 30 ans ne serait pas une mission impossible

Une étude scientifique - Régénérer la vie marine - d'envergure menée par 16 universités dans 10 pays différents a rendu ses résultats : il serait possible de régénérer les océans en 30 ans.

La résilience de la vie marine

Grâce à une meilleure protection des écosystèmes, le nombre d'espèces marines menacées d'extinction est passé de 18 % en 2000 à 11 % en 2019. Certaines espèces protégées ont même vu leur population largement augmenter.

Ainsi, la vie marine pourrait encore se remettre des nombreuses pressions exercées sur elle comme la surexploitation des stocks de poissons, la pollution plastique, le réchauffement climatique… "Nous n'avons pas encore atteint le point critique au-delà duquel le rétablissement est sans espoir. Nous avons malheureusement perdu environ 20 espèces marines. Mais c'est très peu comparé aux milliers d'extinctions que nous avons subies sur terre", avance Carlos M. Duarte, auteur principal de l’étude.

Des actions nécessaires

Pour régénérer la vie marine d'ici 2050, des actions immédiates sont toutefois nécessaires. Parmi les mesures : réguler la pêche internationale, réduire la pollution chimique et plastique, protéger les habitats côtiers qui absorbent du carbone... Selon Carlos M. Duarte, ces mesures doivent être prises simultanément.

Si le coût de ces mesures est estimé à plus de 10 milliards de dollars par an, les scientifiques estiment que les bénéfices économiques, humains et environnementaux seront bien supérieurs.