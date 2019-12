VIDEO. Réchauffement climatique : "Nous devons donner à notre planète un peu d'amour", estime Simon Baker

Son pays est l'un des plus durement touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Simon Baker, l'acteur de "The Mentalist", s'exprime sur les incendies qui ravagent l'Australie et sur l'inaction de son gouvernement.