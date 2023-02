Ses premières apparitions datent de 2017. Le chacal doré est une espèce sauvage arrivée en France récemment. Mais que représente exactement cet animal, et comment est-il venu sur le territoire ? Brut a posé la question à un chercheur.

“C’est une espèce de canidé, qui a un gabarit qui est situé entre la taille du renard et du loup. Il a un museau qui est pointu comme le renard, il a des oreilles qui sont arrondies et peu importantes, comme le loup… Et pour ces raisons, il peut être confondu avec ces deux espèces”, explique Jean-Michel Vandel, direction de la Recherche et de l’Appui Scientifique, Office français de la biodiversité. Le chacal doré est une espèce qui est arrivée en France il y a seulement quelques années. La première photo confirmant sa présence sur le territoire date de 2017. Aujourd’hui, il est visible dans 5 départements en France. Mais qu’est-ce qu’est exactement le chacal doré ?

“Il va s'intéresser à consommer des carcasses”

Cette espèce n’avait jamais vécu en France auparavant. “Elle vient en fait d’Asie, elle est arrivée en Europe il y a à peu près 2000 ans. Elle est restée cantonnée jusque dans les années 1960 dans le sud-est de l’Europe, vers la Grèce, les Balkans. À la faveur de réglementations qui étaient plutôt en faveur de la protection de la nature et des prédateurs, cette espèce, depuis les années 1960, a pu se développer. Elle a amorcé une nouvelle phase de colonisation vers le nord de l’Europe et vers l’Europe occidentale pour arriver progressivement jusqu’en France”, explique le chercheur.

Le chacal doré, arrivé en France d’un processus naturel, est alors protégé par des directives et des textes de loi. Il ne peut donc pas être chassé, et ne représente aucun risque pour la population. “Il a un caractère de charognard qui est très marqué, donc il va s'intéresser à consommer des carcasses, des carcasses de proies domestiques ou de proies sauvages. Après, il peut être à l'origine de prédation, mais sur des proies, en fait, qui seront un peu plus adaptées à sa taille et nettement inférieures à celles du loup. On ne peut pas exclure qu'il soit à l'origine de prédation sur des espèces domestiques, mais ça restera des proies de petite taille comme de la volaille, ou alors des agneaux, rarement au-delà.”