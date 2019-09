VIDEO. Pourquoi les flamants roses sont-ils roses ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Dans la nature, peu d'animaux naissent rose. En effet, c'est une couleur qui ne présente pas beaucoup d'avantages pour leur survie. Le rose permet de se camoufler dans peu d'environnements et expose la peau aux dommages causés par le soleil. C'est pourquoi beaucoup d'animaux roses le sont à cause de défauts génétiques, comme l'albinisme. Mais dans le cas des flamants roses, c'est autre chose.

Les flamants roses ne sont en effet pas roses par nature : ils le deviennent, notamment à cause de leur nourriture. Ils naissent blanc-gris et vont, peu à peu, devenir roses. Ces grands oiseaux vivent en colonies dans des zones humides, comme des lacs ou des marais. Ces endroits leur offrent une alimentation très spécifique : des algues, des larves et des petites crustacés qui sont très riches en caroténoïdes, des pigments qui, une fois digérés par les flamants, vont se déposer sur leur peau et leurs plumes.

C'est donc en vieillissant que les flamants vont acquérir leur couleur rose. Mais celle-ci n'est pas uniforme entre les individus, variant du très pâle au très foncé. Elle dépend en effet du type d'environnement dans lequel se trouve le flamant et du volume de nourriture qu'il peut y trouver.