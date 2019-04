VIDEO. Pour démystifier l'image négative des requins, ils partent à leur rencontre

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Fini de représenter les requins comme des mangeurs d'hommes aux crocs acérés. L'équipe du projet Lords of the Ocean est partie à leur rencontre pour prouver qu'ils sont plus inoffensifs qu'ils ne le laissent paraître.

À quatre sur un bateau à voile, ils ont navigué de Brest à l'île de Guadalupe, au large du Mexique. Et leur parcours n'a pas été tracé par hasard. L'équipage a fait en sorte de croiser un maximum de spécimens sur leur passage afin de les côtoyer et récolter des images inédites. Au fond de l'eau, ils se sont aventurés à quelques centimètres des ailerons tant redoutés pour réaliser une web-série et alimenter la base de données de différents organismes scientifiques.

Une prise de conscience

Plus que de prouver qu'une interaction entre l'homme et le requin pouvait naître, l'équipe a souhaité sensibiliser sur les menaces qui pèsent sur ces espèces. "On parle de 100 millions d'individus qui sont massacrés chaque année à cause de la surpêche notamment", explique la réalisatrice Cyrielle Houard qui mentionne également la menace des pollutions chimiques et plastiques.

Après avoir sillonné 21 000 kilomètres dans des conditions sommaires, l'équipage a pris conscience qu'"il est grand temps de commencer à les protéger efficacement." Aujourd'hui, sur les 440 espèces de requins connues, un tiers est menacé d'extinction.