VIDEO. \"Nous ne pouvons réussir\" : le maire de Grenoble interpelle Total sur son rôle dans le réchauffement climatique

"Grenoble est au cœur des Alpes, et dans les Alpes, le dérèglement climatique va deux fois plus vite qu’ailleurs en Europe. Cela veut dire que d’ici 2050, la neige va être divisée pas deux voire par quatre, cela veut dire que nos lacs s’assèchent, que nos glaciers fondent, que la montagne tombe à de nombreux endroits, que la biodiversité est menacée." Afin de ne pas voir se produire ce scénario catastrophique pour l’environnement, Eric Piolle, le maire de Grenoble, somme le groupe Total et les grands groupes "qui représentent 70 % des émissions de carbone", en France, à s’engager pour la lutte contre le réchauffement climatique. Cet appel, Eric Piolle le lance de concert avec les maires de Bègles (33), Grande-Synthe (59), Sevran (93), Vitry le François (51) - et bien d’autres aux étiquettes politiques variées - mais également avec les territoires de New York, San Francisco et Oakland, à l’initiative de l’ONG "Notre affaire à Tous".

Cinq autres groupes déjà poursuivis

S’il s’agit d’un simple rappel à l’ordre pour que le groupe se mette en conformité avec la loi de février 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, Eric Piolle assure que ses pairs et lui-même poursuivront Total en justice si cet appel est ignoré. "S’il n’y a pas de réponse, nous agirons en justice pour que le dérèglement climatique ne soit pas la dernière roue du carrosse, ne soit pas un supplément d’âme mais bien le cœur du défi que nous avons à relever pour le 21ème siècle", prévient-il.

Présente dans plus de 130 pays, Total fait partie des six plus grosses entreprises mondiales du secteur pétrolier et gazier. Ses homologues, ExxonMobil, Shell, Chevron, BP et ConocoPhillips, sont déjà poursuivis par la justice par les villes de New York, San Francisco et Oakland, en raison de leur rôle majeur dans la hausse de concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.