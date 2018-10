VIDEO. Maya Bay : “La Plage“ rendue célèbre par Leonardo DiCaprio reste fermée

La célèbre plage paradisiaque rendue célèbre en l’an 2000 par l’idylle de Leonardo DiCaprio et Virginie Ledoyen dans le film de Danny Boyle reste interdite au public pour une durée indéterminée. Elle était fermée depuis le mois de juin et devait rouvrir en ce mois d’octobre 2018. Les autorités en ont décidé autrement.

4000 touristes chaque jour

Les causes de cette fermeture ? Le désastre écologique provoqué par les 4000 touristes en visite sur l’ile, chaque jour. Ce tourisme de masse nuit en effet gravement à la biodiversité locale et plus particulièrement aux récifs coralliens. Si la plage devait rester fermée quatre mois, le temps que son écosystème se régénère, une étude a démontré qu'il était "impossible" de résoudre ce problème en seulement quatre mois.

Le cas de Maya Bay est loin d’être isolé. Les fonds marins de la Thailande qui, elle, accueille près de 35 millions de touristes chaque année sont dans un état de dégradation avancé.