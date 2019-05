VIDEO. Les gestes à connaître pour réduire notre impact sur la biodiversité

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Toutes les 20 minutes, une espèce animale ou végétale disparaît. Le militant écologiste Julien Vidal assure que chacun peut agir à son échelle pour freiner cette "extinction de masse". Pour lui, tout commence par l'alimentation. Afin de limiter notre impact sur la biodiversité, il faut priviléger l'"alimentation locale et de saison", les produits bio et limiter les aliments dont la culture est nocive pour l'environnement. Tel est le cas de l'huile de palme qui est l'"une des premières causes de déforestation dans le monde."

Connaître son environnement

Pour Julien Vidal, il est également nécessaire de "recréer du lien" avec la nature pour mieux appréhender les menaces auxquelles elle est confrontée. Le militant est notamment parti à la rencontre de l'association Noé qui est à l'origine de programmes de préservation de la biodiversité. L'organisation propose notamment à tous les citoyens de participer au recensement des espèces, qu'elles soient présentes dans un jardin ou dans un parc public. Chacun peut ainsi collecter des informations qui serviront au Muséum national d'Histoire naturelle et en apprendre davantage sur les écosystèmes qui nous entourent. "Parce qu'on protège mieux ce qu'on connaît, allons l'observer, cette nature", conseille Julien Vidal.