VIDEO. De l\'Indonésie au Brésil, les cinq pays les plus riches en biodiversité

Le Brésil

Sa biodiversité est la plus riche du monde : une espèce d'oiseau sur cinq, une espèce d'amphibien sur dix, une espèce de plante vasculaire sur cinq vivent sur le territoire. Le pays abrite des écosystèmes exceptionnels comme la forêt amazonienne, la forêt atlantique ou la savane du Cerrado. Avec 2000 espèces découvertes rien qu'en Amazonie en 17 ans, la biodiversité recensée au Brésil ne cesse de s'agrandir.

La Colombie

Avec 1826 espèces d'oiseaux, c'est le pays qui compte le plus grand nombre d'oiseaux différents. Au total, plus de 56 000 espèces de plantes et d'animaux y vivent.

L'Indonésie

C'est le seul endroit où l'on peut trouver des rhinocéros, des ours, des orangs-autans, des éléphants et des tigres dans une même forêt. L'Indonésie abrite la plus grande diversité de mammifères au monde.

La Chine

On y trouve plus de 6000 espèces d'animaux vertébrés et 12 % des espèces de plantes vasculaires comme le ginkgo, le bambou ou encore le lotus d'Orient.

Le Mexique

Frégate superbe, ara militaire, faucon des chauves-souris… une espèce d'oiseau sur dix vit au Mexique. Du désert du Chihuahua aux immenses forêts tropicales, le pays abrite des milliers d'espèces de plantes et d'animaux.