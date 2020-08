VIDEO. Le saviez-vous ? Certains oiseaux propagent des incendies

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

On les surnomme les "faucons de feu". Derrière ce nom presque effrayant se cachent trois espèces de rapaces vivant en Australie : le milan noir, le milan siffleur et le faucon bérigora. Ces oiseaux ramassent des branches enflammées et les déposent un peu plus loin. Grâce à eux, les flammes traversent de nombreux obstacles, comme des rivières.

Les proies se retrouvent à découvert

Le but de ces rapaces hors-la-loi : propager des incendies pour chasser plus facilement. Les petits animaux - insectes, rongeurs, oiseaux ou reptiles - dont ils se nourrissent fuient les flammes et se retrouvent à découvert. Les prédateurs n’ont plus qu’à les cueillir.

Cette technique de chasse n’est pas nouvelle - les aborigènes la connaissent depuis des millénaires - mais elle a été officiellement observée pour la première fois en 2017 dans le Journal of Ethnobiology. Mais ces oiseaux ne sont pas à l’origine des incendies, ils ne font que les répandre. Entre 1997 et 2009, 13 % des feux de végétation du sud-est de l'Australie étaient dus à la foudre. Les 87 % restants étaient d'origine humaine.