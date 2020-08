VIDEO. Le plus beau singe du monde, ou \"singe costumé\"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Des "jambières" rousses sur les pattes inférieures, un visage orangé entouré par de longs poils blancs, une longue queue blanche et un pelage gris-blanc : ce style pointu et soigné, c’est celui du douc à pattes rousses, ou "singe costumé". Ce petit primate a une apparence unique, et c’est l’un des plus colorés de la planète.

L’espèce est aujourd’hui classée en danger critique d'extinction

Le douc à pattes rousses appartient à la sous-famille des colobinés. Il est originaire d’Asie. On le trouve au Vietnam, au Cambodge et au Laos. Il est également surnommé la "reine des primates".

Ce singe est très sociable : il vit en groupe d’une dizaine d’individus en moyenne. Il communique grâce à ses expressions faciales, ses vocalisations et son sens du toucher. Le "singe costumé" vit dans les canopées des forêts tropicales humides. Il ne descend que très rarement au sol car toute sa nourriture se trouve à sa portée : feuilles, fruits et fleurs.

Ce joli singe est aujourd’hui menacé par la destruction de son habitat, liée à la déforestation intensive des forêts d’Asie du Sud-Est. Il est également chassé pour sa chair, vendu comme animal de compagnie et utilisé dans certaines médecines traditionnelles. L’espèce est aujourd’hui classée en danger critique d'extinction.