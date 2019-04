VIDEO. Le paradisier gorge-d'acier, un oiseau très séducteur

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Le paradisier gorge-d'acier est facilement reconnaissable grâce à son plastron chatoyant dont les couleurs vives varient selon la lumière. Et ce n'est pas son seul atout. L'oiseau est aussi très bon danseur et n'hésite pas à exploiter cette faculté pour séduire les femelles.

Pendant sa période de reproduction, sa stratégie débute par trouver un arbre de parade, il cherche le plus haut des alentours pour être le plus visible possible. Puis, il émet un son strident pour lancer un appel aux oiselles environnantes. Dès qu'une d'entre elles finit par s'approcher, il se lance dans un ballet nuptial envoûteur censé persuader la spectatrice. Il opine de la tête, déploie ses ailes, effectue divers balancements des pattes et n'omet pas de dévoiler les couleurs attrayantes de sa gorge.

Si la femelle est conquise par la chorégraphie, elle se déposera sur une branche d'arbre pour que l'accouplement puisse débuter. Peu après, elle devra concevoir un nid pour que la ponte et l'incubation des futurs oisillons puissent avoir lieu.

Polygame, le paradisier gorge-d'acier tente aussitôt de séduire une nouvelle femelle.