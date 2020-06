VIDEO. \"Le nettoyeur des alpages\", un oiseau qui se nourrit d\'os

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Présent en Asie, en Afrique et en Europe, le gypaète barbe est le seul oiseau au monde se nourrissant principalement d'os. Il apprécie principalement la moelle, très riche en nutriments. Pour l'extraire, il dispose d'une technique bien particulière : il s'envole à plus de 50 mètres de hauteur et lâche les os sur les rochers. Une fois qu'il les a brisés, le vautour peut alors manger la moelle et les débris.

Avant de s'approcher des carcasses, le gypaète barbe attend que les autres charognards comme les vautours fauves aient terminé leur repas. Après son passage, il ne reste presque rien de la dépouille. On l'appelle le "nettoyeur des alpages". La raison : il joue un rôle sanitaire essentiel.