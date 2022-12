Entre la Nouvelle-Aquitaine et le Pays de la Loire se trouve le Marais poitevin, un endroit naturel classé en France. Mais avec l’agriculture environnante, le site se dégrade, et sa biodiversité est touchée. Brut a rencontré Julien, batelier dans le marais.

“Mes premiers souvenirs du marais, c’est l’été 1981. J’ai 5 ans et là, c’est magique, tu flottes, c’est un labyrinthe”, se rappelle Julien. Depuis son enfance, il a visité les environs du Marais poitevin. Si bien qu’il en a fait son métier, il est passeur-batelier. “C’est une activité qui consiste à faire visiter ce territoire qui reste merveilleux. Je le fais depuis que je suis ado, depuis que j’ai 14 ans, et j’en ai 45”, explique-t-il. Pourtant, ce lieu “merveilleux” se dégrade au fil du temps. La cause: l’agriculture.

“30 % des oiseaux communs ont disparu”

“Le CNRS de Chizé, qui depuis 30 ans étudie les pratiques agricoles sur ce territoire, a démontré que 30% des oiseaux communs avaient disparu, qu’on était sur des stocks de baisse de 70% de la masse d’insectes. Et la cause, elle est connue, identifiée. C’est à la fois nos méthodes, les produits qu’on va utiliser et la déstructuration totale des paysages à travers la disparition des haies, des fossés, des zones humides qui sont drainées, coupées”, détaille Julien.

“Sur presque toute la partie où le parc a existé, il y a près de 35 000 hectares de prairies naturelles humides qui ont été transformés en champs de maïs essentiellement”, ajoute le batelier. Pour lui, il est important de sensibiliser sur ce sujet, afin de préserver la biodiversité de lieux comme celui-ci. “L’érosion de la biodiversité, c’est pas seulement au bout du monde, c’est là, chez nous”, dit-il.