"On se sent un peu privilégiés d'avoir la possibilité de retourner là-bas parce que je sais qu'aujourd'hui toute présence humaine est très, très limitée et contrôlée." Fermée au public depuis 25 ans, la réserve intégrale du Lauvitel ouvre exceptionnellement ses portes à quelques habitants de la région, dont Olivier et sa famille. La réserve intégrale exclut la randonnée, le pastoralisme, l'exploitation du bois et toute activité humaine. "Qu'on puisse acquérir de la connaissance sur comment ces milieux évoluent et faire des comparaisons avec des sites qui sont juste à côté et eux, pâturés, exploités de diverses manières, c'était le but de la réserve, c'est un peu un laboratoire à ciel ouvert", explique Jérôme Forêt, technicien biodiversité au Parc national des Écrins.

"La plus grande différence actuellement c’est que la nature reprend son cours et donc on est en train de voir les écosystèmes évoluer", se réjouit Richard Bonet, directeur du service scientifique au Parc national des Écrins. La réserve aide ainsi à comprendre comment et si la nature peut résister au réchauffement climatique.