VIDEO. L\'ours malais, le plus petit ours au monde

L'ours malais est le plus petit ours au monde mais aussi l'un des plus rares. Bien moins grand que ses cousins, il est aussi bien moins lourd : entre 25 et 65 kilogrammes en moyenne alors que l'ours blanc peut peser jusqu'à 800 kilogrammes. Vivant dans certaines forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, il passe beaucoup de temps perché dans les arbres. Contrairement à d'autres ours, il est avantagé par sa petite taille et ses longues griffes en forme de faucilles.

Une langue immense

Autre particularité étonnante : sa langue, la plus longue de tous les ours. Pouvant mesurer 45 centimètres, elle lui est très utile pour aller chercher du miel ou pour extraire des insectes des trous où ceux-ci se cachent. Son régime alimentaire rend plusieurs services à l'écosystème.

Une espèce menacée

Pourtant, cet ours est classé "vulnérable" par l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). En cause : la destruction de forêts dont il dépend, et la chasse. Comme son cousin l'ours noir d'Asie avec qui il partage certains habitats, il est visé par le commerce de bile d'ours utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise.