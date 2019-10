VIDEO. Immersion dans la mystérieuse réserve intégrale du Lauvitel

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Jérôme Forêt, chargé de mission de la réserve intégrale du Lauvitel a embarqué Brut avec lui pour une immersion toute particulière. Ce site est en effet strictement interdit au public depuis 1995. Une personne essayant de rentrer dans la réserve sera tout simplement détectée grâce à un "piège photos". Cependant, l'interdiction est plutôt respectée puisque seulement deux intrusions humaines ont été relevées en 10 ans.

Quel objectif ?

L'objectif est d'observer comment la nature évolue sans action humaine. "Donc sans agriculture, sans pastoralisme, sans tourisme, sans sylviculture", précise Jérôme Forêt. Seuls quelques chercheurs (10 à 15 chaque année) sont autorisés à venir sur le site pour observer comment cela fonctionne. "L'idée, c'est vraiment de déranger le moins possible, de modifier le moins possible les choses, même avec nos études", indique Jérôme Forêt. En effet, une étude jugée trop impactante ne sera pas autorisée.

Le rôle des chercheurs va être, entre autres, de tout inventorier pour connaître l'ensemble des insectes et de la faune présente dans la réserve. "On a découvert, par exemple, à peu près 500 espèces de papillons, environ une centaine d'espèces d'araignées, 300 espèces de champignons, 150 espèces de lichens", développe Jérôme Forêt. Selon lui, il y a peu de sites où l'on connaît autant d'espèces. "On estime qu'on a encore au total, à peu près 5000 à 6000 (ndlr : espèces) donc à peu près 4000 à découvrir encore", indique le chargé de mission de la réserve.