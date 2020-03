VIDEO. Entre le fennec et le renard, voici l\'otocyon

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est un canidé méconnu qui parcours les plaines et les savanes d'Afrique... On dirait un croisement entre un renard et un fennec, mais c'est une espèce à part.

Cet animal se trouve dans deux zones différentes sur le continent. Là, ce petit animal mesurant de 46 à 66 centimètres de long mène une vie de fouisseur, creusant un réseau de galeries dans lequel un couple reproducteur et monogame s'abrite avec ses petits. Le territoire d'un couple s'étend en général entre 0,25 et 1,5 kilomètre carré.

Il se nourrit principalement des insectes et des arthropodes : les termites et les bousiers peuvent composer 80 % de son régime, et il dépend de ces insectes pour son apport en eau. Il se sert d'ailleurs de ses grandes oreilles, mesurant entre 11 et 13 centimètres de long, pour détecter la présence de ces insectes aux alentours.

Aussi, parmi tous les canidés, il est celui qui possède le plus de dents. C'est une conséquence de son régime insectivore, qui a rendu ses dents plus petites et plus nombreuses : entre 46 et 50. Marginalement chassé par certains peuples locaux pour sa fourrure, il n'est pas considéré en danger d'extinction et sa population est stable.

C'est l'otocyon, aussi appelé le renard à oreilles de chauve-souris.