BRUT

Dans le monde, depuis les années 1870, près de la moitié de la couverture des récifs coralliens a disparu. Alors que plus de 80 % de l'océan est encore inexploré, non cartographié, cette équipe vient de mettre au jour ce paysage unique. "Quand je descends et que j'arrive sur 30 mètres, 40 mètres de profondeur, c'est de la dentelle qui commence à apparaître tout doucement. Et après, c'est à l'infini un champ de pétales et de roses qui s'étendent dans le lointain", s'émeut Alexis Rosenfeld, photographe et explorateur, porteur du projet UNESCO "1 Ocean".

Un récif particulièrement grand

Ces images ont été filmées au cœur du Pacifique, en Polynésie française. "Ce récif, il est extrêmement grand : on a couvert une surface de 3 kilomètres mais il va certainement aller au-delà de cette taille-là. Et surtout, il est vivant, il est extrêmement vivant, sa couverture est supérieure à 70 % dans certains endroits, peut-être plus dans d'autres, c'est exceptionnel pour un récif corallien", se réjouit le photographe. Les récifs coralliens couvrent 1% des fonds marins mais ils sont un important puits de carbone et contribuent à 25 % des ressources alimentaires marines. Pour comprendre ce nouveau récif et déterminer son étendue, l'équipe a effectué plusieurs plongées dans cet endroit difficilement accessible.