On en compte seulement 250 sur l'ensemble de la planète, et ils sont tous dans une toute petite zone de Nouvelle-Calédonie. Menacé par l'activité humaine, ce palmier est en danger critique d'extinction...

Connaissez-vous le Burretiokentia koghiensis ? Non ? C'est normal. Des palmiers comme celui-ci, il en existe environ 250 sur l'ensemble de la planète et tous sont concentrés dans cette forêt, dans une petite zone de quatre kilomètres carrés. Il s'agit d'une espèce micro-endémique classée en danger critique d'extinction. Aujourd'hui, ce palmier est notamment menacé par le défrichement et la présence d'une zone d'activités touristiques à proximité.

L'association Endemia l'a ajouté à la "Liste rouge de la flore menacée", un inventaire international de référence. En Nouvelle-Calédonie, près de 8 plantes sur 10 sont endémiques et n'existent que sur cet archipel et près d'une sur 10 est micro-endémique.