VIDEO. En Afrique du Sud, des vagues de nuages déferlent sur la montagne de la Table

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

D'épaisses nappes de nuages tombent en cascade sur le flanc d'une montagne. Ce beau décor peut être observé par les habitants de Cape Town, en Afrique du Sud. Là-bas, l'impressionnante montagne de la Table surplombe la ville et l'été, les nuages forment de vastes couches blanches qui se déposent sur son sommet aplati.

L'humidité qui se dégage de ce phénomène permet à une biodiversité riche et unique au monde de se développer. En effet, on recense plus de 1500 espèces de végétaux sur le relief parmi lesquelles les fynbos, les protéas ou encore des espèces de disa uniflora.

Véritable emblème de Cape Town, le massif est l'une des plus veilles formations géologiques sur Terre. Il se serait dressé il y a environ 165 millions d'années, bien avant que l'Himalaya ne commence à se former. Aujourd'hui, la montagne de la Table culmine à 1086 mètres d'altitude et s'étend sur 3 kilomètres.