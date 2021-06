On le surnomme "le sang des glaciers" et c'est une menace de plus pour la neige et les glaciers d'altitude. Derrière cette coloration se cachent de minuscules organismes vivants. "On voit ces neiges rouges apparaître, elles sont de plus en plus fréquentes", explique Éric Maréchal, directeur du consortium Alpalga. Ce phénomène s'observe dans de nombreux endroits du monde comme en Antarctique, en Norvège ou encore en Italie...

"Un déséquilibre"

La couleur devient visible lorsque les micro-algues se multiplient fortement. Cela s'appelle un "bloom". "C'est comme dans les océans, les blooms, les marées vertes, les sargasses qui se multiplient : c'est un déséquilibre", précise Éric Maréchal. Dans cette zone des Alpes françaises, les blooms reviennent maintenant tous les ans et sont l'objet d'étude des scientifiques. "On est en train de mettre en place l'albédo-mètre qui va permettre la lumière qui est réfléchie par le manteau neigeux, et avec ça on va savoir quel est l'impact des algues sur l'absorption de lumière, comment ça accélère la fonte", raconte le chercheur Météo-France François Tuzet.

D'autres facteurs accélèrent la fonte des glaces

Les micro-algues s'ajoutent à d'autres facteurs qui accélèrent la fonte : le réchauffement climatique et le sable apporté par le vent du Sahara. En retour, la fonte des neiges menace les algues qui y vivent. Pour mieux comprendre ces formes de vie, ces scientifiques étudient cette zone depuis 2017. En 2021, ils ont créé le consortium Alpalga spécialement dédié à cette question.