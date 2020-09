VIDEO. Connaissez-vous le percnoptère d'Egypte, le plus petit vautour d'Europe ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Derrière son apparence éclatante, se cache un charognard et un rapace féroce. Le percnoptère d'Égypte est une espèce migratrice de vautour vivant entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Avec une envergure moyenne de 1 mètre 68 et une longueur moyenne de 68 centimètres, c'est le plus petit vautour présent en Europe. Son bec fin ne lui permet pas de s'attaquer aux grosses carcasses, contrairement aux grosses espèces de vautour. Il se nourrit donc de petits animaux morts, d'insectes et même d'excréments. Ses puissants sucs digestifs lui permettent de digérer la viande en putréfaction qui renferme des substances toxiques pouvant être mortelles pour d'autres animaux.

Menacé d'extinction

Ces oiseaux vivent généralement en couple et construisent souvent leurs nids dans des endroits escarpés comme des falaises ou des gorges. La femelle pond généralement entre un et trois œufs et les parents veillent ensemble sur les petits jusqu'à leurs quatre mois. Aujourd'hui, le percnoptère d'Égypte est classé en danger d'extinction, sa population ayant fortement diminué ces 30 dernières années.