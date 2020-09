VIDEO. Connaissez-vous le gélada, le primate des montagnes d\'Éthiopie

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

On l'appelle le singe-lion. On peut le croiser sur les hauts plateaux d'Éthiopie et d'Érythrée, à plus de 2000 mètres d'altitude. Voici le gélada, une espèce de primate très singulière. Il est reconnaissable à sa fourrure brune, sa tache rouge sur le torse et à son visage allongé avec des petites narines. Lors des périodes de chaleur, la tache rouge sur le torse des femelles se couvre de protubérances.

Une préférence pour le sol...

Contrairement aux autres primates, le gélada passe presque tout son temps au sol. Ses journées sont occupées à se nourrir d'herbe et à épouiller ses congénères. Ils vivent en petits groupes avec un mâle dominant, des femelles et des jeunes. Les batailles entre mâles pour dominer le groupe sont très fréquentes. Pendant celles-ci, ils utilisent leurs canines acérées pour se mordre. Si cette espèce n'est pas menacée, son rôle tellement particulier pour les écosystèmes lui vaut d’être incluse dans de nombreux programmes de conservation. De plus, la réduction de son habitat liée à l'expansion agricole fait peser une menace sur les populations de géladas.