VIDEO. Connaissez-vous la tayra, un petit prédateur très actif

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Son aire de répartition s'étend du Mexique jusqu'au Paraguay et au nord de l'Argentine. Il est possible de la croiser dans les forêts tropicales nichée dans le creux des arbres, dans les terriers d'autres animaux, ou bien cachée entre les herbes hautes. La tayra peut mesurer jusqu'à 1,20 mètre de longueur, queue comprise. Sa courte fourrure est brune avec une tache blanche sur la poitrine. Elle possède un long cou, une large tête et une queue touffue. Très active, la tayra est à la fois terrestre et arboricole. Elle peut parcourir des distances considérables, grâce à des mouvements de rebond sur le sol, et en utilisant sa queue pour s'équilibrer dans les branches des arbres.

Ses longues griffes lui permettent de chasser reptiles, petits mammifères et invertébrés. Elle affectionne aussi le miel des nids d'abeilles. Les tayras ne sont pas menacées d'extinction. Cependant, leurs populations sont en baisse dans certaines régions. Elles sont capturées pour devenir des animaux domestiques, et la destruction des forêts tropicales menace leurs habitats.