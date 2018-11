VIDEO. Connaissez-vous la crevette-pistolet ?

Elle ne mesure que quelques centimètres mais possède une arme très efficace : une pince "pistolet". Bien plus grande que l’autre, cette pince sert à l’Alpheus bellulus - ou crevette-pistolet - à attaquer ses nombreuses proies comme les petits poissons, crabes et autres crustacés. Elle lui est également très utile pour se défendre contre ses prédateurs. Face à eux, elle referme violemment sa pince, produisant un puissant jet d’eau projeté à plus 100 km/h. L’onde de choc est si violente qu’elle étourdit ou tue ses adversaires sur le coup. La détonation peut, en effet, dépasser les 200 décibels et même perturber certains sonars…