VIDEO. Connaissez-vous l\'hirola, l\'antilope la plus proche de l\'extinction ?

On la surnomme l'antilope à 4 yeux... La raison ? Ses deux glandes préorbitales ressemblant à des globes oculaires. C'est l'hirola, un animal étonnant figurant aujourd'hui dans la liste des 100 espèces les plus menacées au monde et considéré comme l'antilope la plus proche de l'extinction. Historiquement présente sur plus de 38 000 km² entre le Kenya et la Somalie, elle ne subsiste aujourd'hui que sur un territoire de 1200 km².

Une disparition causée par la modification de son environnement

L'espèce a totalement disparu de Somalie et le nombre d'individus au Kenya est passé de 16 000 à 400 entre 1979 et 2016. Cet effondrement spectaculaire est en grande partie dû à la modification de son environnement et notamment à l'augmentation du couvert arboré qui a doublé depuis 1985. Si la multiplication des arbres peut sembler être une bonne nouvelle, ce n'en est pas une pour l'hirola. Ces arbres remplacent les prairies essentielles à leur alimentation. Cette augmentation du couvert végétal est due à plusieurs facteurs : l'intensification des périodes de sécheresse qui fragilise davantage les zones herbacées que les arbres de savanes, la modification des méthodes d'élevage de bétail et la quasi disparition des éléphants due au braconnage.

Les 5000 pachydermes autrefois présents dans cette région favorisaient le maintien des zones de pâturage en déracinant un grand nombre d'arbres sur leur passage. Pour tenter de sauver cette espèce aujourd'hui au bord de l'extinction, les équipes de l'Hirola Conservation Program travaillent à la restauration de l'habitat, luttent contre braconnage des éléphants et des autres espèces sauvages de la région, mènent des missions de recherches pour mieux comprendre les besoins de l'espèce et effectuent un travail de sensibilisation auprès des populations locales.

Selon l'UICN, si l'hirola disparaît, ce serait la première extinction d'un genre de mammifère en Afrique continentale dans l'histoire humaine moderne.